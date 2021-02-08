НАТО планирует масштабные учения рядом с Крымом и Калининградом
Об этом заявил верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс, передает "Общественное.Крым".
По его словам, учения пройдут в конце весны - начале лета на территории 12 государств от стран Балтии на севере до Балканского полуострова на юге.
В "Defender Europe-2021" примут участие около 31 тыс. военнослужащих из 26 стран НАТО и партнеров организации.
На восточном фланге НАТО, основной стратегической задачей для альянса, которая разыгрывается на учениях, остается решение "проблемы" Калининградского эксклава и Сувальского коридора, позволяющие легко "отрезать" и окружить страны Балтии в случае конфликта с Союзным государством России и Беларуси.
На юго-востоке Европы, проблемой становится милитаризация Крыма, оккупированного Россией, которая "дестабилизирует обстановку в черноморском регионе".
Военное руководство США и НАТО целью отработки согласованных действий против России и Беларуси.
При этом в Центральной Европе, вероятно, войска будут разыгрывать план "расширения" Сувальского коридора за счет территории Беларуси и Калининградской области. На юго-востоке - изоляцию Крыма от остальной территории России.
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