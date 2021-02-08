Нацбанк отчеканил памятную монету к 250-летию Львовской обсерватории
8 февраля, 2021, 17:50
10 февраля памятная монета номиналом в 5 грн из нейзильбера поступит в обращение
Об этом сообщает пресс-служба НБУ .
Монета посвящена научно-исследовательскому учреждению Львовского национального университета имени Ивана Франко. Львовская обсерватория - одна из старейших в Восточной Европе, она была основана в 1771 году.
Монету номиналом 5 гривен выпустят тиражом в 35 000 экземпляров. Ее диаметр составляет 35,00 мм, вес - 16,54 грамм. Изготовлена она из сплава нейзильбера.
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