Нацбанк отчеканил памятную монету к 250-летию Львовской обсерватории

8 февраля, 2021, 17:50

10 февраля памятная монета номиналом в 5 грн из нейзильбера поступит в обращение

Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

Монета посвящена научно-исследовательскому учреждению Львовского национального университета имени Ивана Франко. Львовская обсерватория - одна из старейших в Восточной Европе, она была основана в 1771 году.

Монету номиналом 5 гривен выпустят тиражом в 35 000 экземпляров. Ее диаметр составляет 35,00 мм, вес - 16,54 грамм. Изготовлена она из сплава нейзильбера.

Источник: https://censor.net/ua/n3246693 Источник: https://censor.net/ua/n3246693

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