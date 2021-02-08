НАБУ должно передать дело Татарова, - Офис генпрокурора

Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.

"Несмотря на определение подследственности в уголовном производстве по ГСУ СБУ, а также многочисленные письма руководства Офиса генпрокурора, работники НАБУ отказываются направлять материалы указанного производства как к прокурору, так и в орган предварительного расследования, в результате чего прокурор в уголовном производстве фактически лишен возможности дать оценку собранным в деле доказательствам и подготовиться к рассмотрению ходатайств, поданных суду и прокурору (об избрании меры пресечения, продлении сроков предварительного расследования и т.д.) ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство НАБУ "ошибочно полагает, что после переквалификации в указанном уголовном производстве действий бывшего народного депутата Украины ч. 3 ст. 369 на ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 384 УК Украины досудебное расследование в нем должно осуществляться детективами НАБУ".

"Мысль опровергается тем, что уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 369 и ч. 2 ст. 384 УК Украины, которые расследуются в указанном уголовном производстве, являются следствием совершения одних и тех же действий, и обнаружены именно во время досудебного расследования в данном уголовном производстве, подследственность которого уже определена за Главным следственным управлением СБУ ", - добавила пресс-служба.

ОГПУ отмечает, что подследственность в уголовном производстве по подозрению заместителя руководителя Офиса президента и других уже определена во исполнение решения Печерского районного суда, а потому материалы уголовного производства должны быть направлены в орган расследования или прокурора, в том числе для решения спора о подследственности.

Напомним, что НАБУ и САП официально обратились к генпрокурору Ирине Венедиктовой с требованием предоставить им право досудебного расследования по делу заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

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