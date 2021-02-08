На Ривненщине столкнулись маршрутка и снегоочистительная машина, пострадали три человека
8 февраля, 2021, 10:29
На автодороге "Киев - Чоп" возле села Сынив столкнулись маршрутка и снегоочистительная машина
Об этом сообщает полиция Ривненской области в Facebook.
"Предварительно травмы получили трое пассажиров, двоих из которых после оказания помощи медики отпустили. Еще одного пассажира доставили в больницу, где у него диагностировали незначительные телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Всех пассажиров маршрутки пересадили в другое транспортное средство.
"По внешним признакам оба водителя трезвые, однако они будут проходить освидетельствование на состояние опьянения", - отметили в полиции.
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