На Черкасчине мужчина заявил о пытках в полиции: возбуждено уголовное дело, полицейские отстранены от работы

8 февраля, 2021, 07:30

В Городище, Черкасской области, мужчина 1992 года рождения обратился в больницу с телесными повреждениями и сообщил об избиении его сотрудниками полиции

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Черкасской области.

"Сотрудники Городищенского отдела полиции №2 Черкасского РУП ГУНП отстранены от исполнения служебных обязанностей по подозрению в истязании мужчины. Начато уголовное производство. Информация о возможных неправомерных действиях сотрудников для проверки передана в Департамент внутренней безопасности Нацполиции", - говорится в сообщении.

По предварительным данным мужчина был доставлен в отдел полиции для проверки в причастности к краже и мошенничеству. Через некоторое время он заявил об избиении его сотрудниками полиции.

Территориальным управлением ГБР внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127 (истязание) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Полицейские Городища отстранены от исполнения служебных обязанностей - Михаил Куратченко Сотрудников ... Опубликовано Полиция Черкасской области Воскресенье, 7 февраля 2021 г.

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