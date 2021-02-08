Минобразования обжалует решение суда по иску Портнова относительно пересмотра школьной программы по истории о Революции Достоинства. Документ
8 февраля, 2021, 12:53
В МОН отметили, что готовят апелляцию на решение ОАСК о пересмотре учебников истории Украины за 5-й и 11-й класс по иску Андрея Портнова
Ответ министерства образования и науки на депутатский запрос обнародовал нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович в Facebook.
"Кажется, Портнов поспешил с празднованием победы", - прокомментировал политик и обнародовал документ за подписью министра Сергея Шкарлета, где тот утверждает, что МОН обжалует решение суда в апелляции.
"Министерством совершаются действия по обжалованию решения Окружного административного суда г. Киева", - говорится в документе.
- Напомним, 21 января Окружной административный суд Киева обязал Министерство образования и науки пересмотреть учебники истории по освещению событий Революции Достоинства.
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