Международный львовский аэропорт отменяет рейсы из-за метели
8 февраля, 2021, 11:48
Международный аэропорт "Львов" 2 февраля отменил два рейса из-за сложных погодных условий
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба международного аэропорта Львов.
Согласно сообщению из-за сложных погодных условий отменены рейсы THY0443 / THY0444 Стамбул - Львов - Стамбул и WRC164 Львов - Борисполь.
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