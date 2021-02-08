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Espreso.tvЭкономикаМеждународный львовский аэропорт отменяет рейсы из-за метели

Международный львовский аэропорт отменяет рейсы из-за метели

Международный аэропорт "Львов" 2 февраля отменил два рейса из-за сложных погодных условий

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба международного аэропорта Львов.

Согласно сообщению из-за сложных погодных условий отменены рейсы THY0443 / THY0444 Стамбул - Львов - Стамбул и WRC164 Львов - Борисполь.

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