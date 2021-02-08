Местными депутатами стали четверо детей нардепов в возрасте до 21 года, - "Честно"

8 февраля, 2021, 13:36

По итогам местных выборов четверо детей народных депутатов действующего созыва Верховной Рады в возрасте до 21 года стали депутатами городских и районных советов

Об этом сообщает движение "Честно".

Ростислав Солод (ОПЗЖ) стал депутатом Краматорского городского совета, Ярина Арьева ("Евросолидарность") - Киевсовета, Дмитрий Копанчук ("Слуга народа") - Рудковского городского совета, а Ярослав Вельможный ("Наш край") получил мандат депутата Северодонецкого районного совета.

Всего в местные советы были избраны 49 депутатов в возрасте от 18 до 21 года.

19-летний новоизбранный депутат Краматорского городского совета от ОПЗЖ Ростислав Солод - сын двух нардепов нынешнего созыва, которые также представляют ОПЗЖ. Его мать - нардеп Наталья Королевская, отец - нардеп Юрий Солод.

Депутатом Киевского городского совета от ЕС стала Ярина Арьева - дочь нардепа Владимира Арьева. В Киевсовете она вошла в комиссию по вопросам здравоохранения и социальной политики.

20-летний Дмитрий Копанчук стал депутатом Рудковского городского совета (Львовская область). Он является сыном нардепа действующего созыва ВРУ Елены Копанчук. В своем округе кандидат набрал 0 голосов. Он попал в совет благодаря высокому месту в едином списке партии.

21-летний Ярослав Вельможный стал депутатом Северодонецкого районного совета (Луганская область) от партии "Наш край". Его отец - нардеп Сергей Вельможный, который попал в Раду в 2019 году как самовыдвиженец.