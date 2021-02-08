Медленная вакцинация в Украине может подорвать доверие к процессу, - ЮНИСЕФ

Об этом она рассказала в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает РБК-Украина.

"Во-первых, мы говорили о вопросах доверия. Если вакцинация не будет проводиться оперативно и люди заметят, что плохая организация, распределение не срабатывает, то это повлияет негативно на их доверие к кампании", - сказала Сильвандер.

Она подчеркнула, что с другой стороны будут политические нюансы в соседних странах.

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"Потому что могут быть пожелания закрыть границы, особенно страны ЕС, которые являются соседками Украины. Это будет влиять на торговлю, на научные обмены и тому подобное ... Эффект вакцины не будет продолжаться всегда, и надо будет думать уже о второй волне вакцинации", - отметила глава представительства.