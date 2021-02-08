Лодка, сделанная во Львовской области, победила в трансатлантической весельной гонке
Об этом он написал на своей фейсбук-странице, информирует "Еспресо.Запад".
"Завершаются трансатлантические гонки весельных лодок. Первым финишировала лодка Melokuhle в классе open solo. Grant Blakeway прошел 3000 миль за 56 дней 3 часа и 29 минут от о. Гомера (Канарские о-ва) до Английской гавани (Антигуа). Это именно та лодка, которую вы видели в прошлом году у Львовской Ратуши. Вот такие наши лодки, сделанные в Новоселке", - написал Мирон Гуменецкий.
Фото с пл. рынок
Лодку, победившую в гонке, мастер построил в 2019 году.
Фото с фейсбук-страницы Мирона Гуменецкого
В прошлом году он смастерил собственными руками яхту "Звездный ветер", на которой мечтает совершить кругосветное путешествие. Эту лодку он вместе с товарищем строил 8 лет в селе Новоселки на Львовщине. Все работы выполняли местные мастера из специальных материалов.
Мирон Гуменецкий - один из самых известных моряков Львовщины, пластун-сеньор куреня "Черноморцы". В 20 лет он впервые вышел в море на казацкой чайке, а впоследствии стал ее капитаном. Затем занимался ремонтом и изготовлением судов и обошел полмира.
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