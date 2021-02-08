Киев застрял в пробках из-за снегопада: произошло 250 ДТП. ФОТО

8 февраля, 2021, 19:15

Вечером столицу сковали огромные пробки. Движение автотранспорта затруднено на большинстве улиц

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В понедельник вечером, 8 февраля, в Киеве образовались пробки из-за снегопада в городе. Больше всего движение затруднено в центральной части столицы.

Серьезные осложнения движения на Северном мосту. Ограничено движение по Южному мосту, мосту Метро и Патона, а также на Северном и Дарницком мостах.

Также заторы образовались на проспекте Победы, Голосеевском проспекте, Набережно-Крещатицкая, Жилянской, проспекте Лобановского.

Центр Киева застрял в пробках. Затруднено движение на Крещатике, бульвары Тараса Шевченко и Леси Украинский, улицах Михайловской, Грушевского, Шелковичной, Бассейной, Владимирской, Мечникова, Жилянской, Большой Житомирской, Саксаганского, Льва Толстого.

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Движение также затруднено на проспекте Степана Бандеры, улицах Елены Телиги, Дегтяревской, Новоконстантиновской, Кирилловской, Богатырской, Автозаводской, Оболонском проспекте, проспекте Правды.

На левом берегу пробки образовались на проспекте Петира Григоренко, Николая Бажана,, Харьковском шоссе, улице Урловской, Анны Ахматовой, Михаила Драгоманова, небольшие ограничения и на Дарницком шоссе и Днепровской набережной.

На проспекте Соборности, проспекте Мира, проспекте Юрия Гагарина, улицы Строителей и бульваре Верховной Рады, Броварском проспекте, бульваре Перова, улице Оноре де Бальзака также движение затруднено.

В полиции Киева сообщают , что по состоянию на 18:00 в столице зарегистрировано 248 сообщений о ДТП.

Патрульные в усиленном режиме прорабатывают ДТП и оперативно восстанавливают движение.

Полицейские напоминают о запрете въезда в город крупногабаритных транспортных средств в связи с ухудшенными погодными условиями.

Фото: Владимир Шкавро

Напомним, в КГГА сообщили, что в столице с непогодой борются 650 единиц техники и почти 6 тыс. коммунальщиков, также в городе оборудованы пункты обогрева.

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