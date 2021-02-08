Курс валют: гривня продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро
8 февраля, 2021, 09:26
Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 8 февраля 2021 года на отметке 27,77 грн/$
Об этом говорится в данных НБУ.
По состоянию на 5 февраля курс составил 27,88 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 8 февраля установлен на уровне 33,28 грн/евро. По состоянию на 5 февраля курс составлял 33,45 грн/евро.
На наличном рынке 8 февраля на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 27,85 продают - по 27,95 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 27,05 до 28,25 грн/$, продажи - в пределах 27,85 - 28,95 грн/$.
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