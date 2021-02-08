Криптовалюта Dogecoin бьет рекорды после твитов Маска и музыкантов
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным платформы CoinGecko, стоимость токена поднялась до пика в размере 8,2 цента при рыночной капитализации 10,5 млрд долларов. Монета вошла в десятку криптовалют по рыночной стоимости.
Маск, самый богатый человек в мире, в последнее время несколько раз писал в Твиттере о Dogecoin.
Snoop Dogg прикрепил твит со словом "Snoop Doge".
Симмонс, участник американской рок-группы Kiss, рассказал, сколько люди могли бы заработать, если бы купили Dogecoin раньше.
Выступая 1 февраля в социальном аудио-приложении Clubhouse, Маск сказал, что поддерживает биткоин и считает, что это "хорошо". Он добавил, что его комментарии к Dogecoin были шутками.
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