Хозяйственный суд Киева отклонил иск Боголюбова о возврате ему трети акций ПриватБанка

8 февраля, 2021, 14:55

8 февраля Хозяйственный суд Киева оставил без движения иск бывшего акционера ПриватБанка Геннадия Боголюбова

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка, передает Еспресо.TV.

Юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев отметил, что суд дал Боголюбову десять дней для устранения недостатков в иске. Исковое заявление будет считаться поданным и будет возвращено истцу, если этого не произойдет.

Он отметил, что есть "как минимум несколько оснований, которые полностью исключают удовлетворение исковых требований в этом деле".

В частности, норма "антиколомойского" закона о банках запрещает требовать возврата акций у государства. Также на момент подачи иска прошло более трех лет с момента национализации, а следовательно, истек срок исковой давности.

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Под судом во время заседания проходила акция партии "Демократична Сокира". 50 активистов в мороз пришли под суд в знак протеста против возможного решения о возвращении активов экс-владельцу.

"ПриватБанк - украинский, и должен принадлежать плательщикам налогов, а не тем, кто их грабит". - прокомментировали в "Демсокире".

Соучредитель партии Антон Швец напомнил, что бизнес-партнер Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов подал аж 5 исков в Хозяйственный суд города Киева.

"Это делалось для того, чтобы иск попал к "правильному" судье. Позднее же все иски судья по ходатайству Боголюбова или по собственной инициативе объединила в одно дело. Такой судейский схематоз называют "револьвер" и он создан, чтобы обойти случайное распределение дела по разным судьям и "закинуть" свое заявление к тому, кому уже проплатили за решение. У Боголюбова это получилось. Точнее у Коломойского и Боголюбова это получилось", - заявил Антон Швец.

Напомним, 3 февраля Высокий суд Англии и Уэльса обязал экс-владельцев ПриватБанка дополнительно оплатить 1 млн фунтов стерлингов в счет возмещения расходов банка до 15 марта

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