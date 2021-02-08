ГСЧС предупредила о подтоплении берегов некоторых рек и снежных лавинах в горах

8 февраля, 2021, 09:05

В ГСЧС рассказали о текущих погодных условиях и о прогнозе ситуации на 8-9 февраля

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, 8-9 февраля ожидается повышение уровня воды на реках в западных областях Украины.

8 февраля на реках бассейна Припяти - на 0,1-0,5 м, с возможным достижение отметки затопления приусадебных участков в Ратновском районе Волынской области; с удержанием воды в поймах рек Припять, Стоход в Ратновском, Любешевском районах Волынской области и реки Стырь в Заречнянскому районе Ривненской области.

8-9 февраля на реках Закарпатской области ожидается возобновление повышения уровня воды на 0,5-1,2 м над текущими уровнями на большинстве рек без негативных последствий. Ожидается подтопление пониженных участков.

Выход воды на пойму ожидается на реке Латорица (город Мукачево) и реке Старая (село Зняцево).

В нижних течениях реки Латорица (город Чоп) сохранится высокий слой воды на пойме.

В нижних течениях реки Боржава ожидается подтопление автодороги Шаланки - В. Комяты, возможно подтопление сельхохугодий сел Заречье, Сильце, Каменская, В. Комяты, М. Комяты.

8 февраля на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность.

По состоянию на 7:00 наблюдается местами снег во Львовской (снежный покров до 30 см), Кировоградской (4 см), Днепропетровской (2 см), Полтавской (1 см), Волынской (7 см), Житомирской (10 см), Киевской (5 см), Черкасской (25 см), Тернопольской (11 см), Хмельницкой (10 см), Ривненской (6 см) областях и г. Киеве (2 см).



По информации Укрэнерго, обесточивание населенных пунктов отсутствует. По данным Службы автомобильных дорог проезд на дорогах общего пользования обеспечен.