Германия предоставит Украине 13 млн евро на поддержку борьбы с COVID-19

8 февраля, 2021, 16:48

Германия предоставит Украине 13,1 млн евро для проведения энергоэффективной модернизации 12 медицинских учреждений в пяти областях для поддержки борьбы с COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Согласно сообщению, правительство Германии предоставит Украине 13,1 млн евро для проведения энергоэффективной модернизации учреждений медицинской помощи, проведения закупок современного базового медицинского оборудования и оборудования для амбулаторной диагностики и лечения COVID-19, ее последствий на территории Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей, а также на контролируемых Украины территориях Донецкой и Луганской областей.

Так, средства будут направлены на обновление инфраструктуры и оснащение современными медицинскими приборами и средствами защиты 12 учреждений первичной и вторичной (специализированной) медицины, расположенных в указанных областях. Отмечается, что проект будет реализовываться в течение трех лет.

Кроме того, по информации ведомства, были подписаны дополнительные соглашения по проектах Украинского фонда социальных инвестиций (УФСИ) VI и УФСИ VII стоимостью 23,4 миллиона евро.

Отмечается, что из этих средств 9 млн евро будет направлено на строительство жилья для внутришньоперемищених человек (13 объектов) и улучшение инфраструктуры (6 школ и 7 детских садов) в общинах, которые принимают ВПО.

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