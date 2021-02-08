Ермак до последнего не знал о введении санкций против каналов Козака, - СМИ
8 февраля, 2021, 13:48
По информации журналистов, глава офиса президента Андрей Ермак узнал о санкциях в отношении телеканалов NewsOne, Zik и "112 Украина" за полчаса до их введения
Об этом рассказывает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.
"Во власти в целом и у президента в частности стало намного больше определенности в последнее время. Интересно, что, например, глава ОП Андрей Ермак узнал о блокировании телеканалов за 30 минут до происшествия", - цитирует издание свой источник.
"РБК-Украина" также приводит слова источника из ОПЗЖ, который считает, что "кризис может возникнуть в любой момент и закончиться выборами. По их результатам, скорее всего, мы будем участвовать в государственном управлении". В таком случае партия обещает пойти на любой формат парламентской коалиции под лозунгами объединения страны, мира и возвращения Донбасса.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов ZiK, NewsOne и "112 Украина" и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира "112 канал", NewsOne и ZIK.
- Лидер партии "Слуга народа" нардеп Александр Корниенко заявил, что поддерживает решение СНБО по санкциям против "112 Украина", NewsOne, ZIK.
- Президент Владимир Зеленский назвал "коллегиальным и юридически мотивированным решением" санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK.
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