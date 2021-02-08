Ермак до последнего не знал о введении санкций против каналов Козака, - СМИ

8 февраля, 2021, 13:48

По информации журналистов, глава офиса президента Андрей Ермак узнал о санкциях в отношении телеканалов NewsOne, Zik и "112 Украина" за полчаса до их введения

Об этом рассказывает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.

"Во власти в целом и у президента в частности стало намного больше определенности в последнее время. Интересно, что, например, глава ОП Андрей Ермак узнал о блокировании телеканалов за 30 минут до происшествия", - цитирует издание свой источник.

"РБК-Украина" также приводит слова источника из ОПЗЖ, который считает, что "кризис может возникнуть в любой момент и закончиться выборами. По их результатам, скорее всего, мы будем участвовать в государственном управлении". В таком случае партия обещает пойти на любой формат парламентской коалиции под лозунгами объединения страны, мира и возвращения Донбасса.

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