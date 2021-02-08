Экс-игрок "Шахтера" может бесплатно достаться "Ювентусу"
8 февраля, 2021, 20:07
Полузащитник римской "Ромы" Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в туринском "Ювентусе"
Об этом сообщает Calciomercato .
Руководство "Ювентуса" стремится бесплатно подписать Генриха Мхитаряна в летнее трансферное окно. Контракт армянина с "Арсеналом" истекает летом 2021, а переговоры о продолжении сотрудничества продвигаются не продуктивно.
В этом сезоне Мхитарян выступает на правах аренды за "Рому". На его счету 26 матчей, 11 голов и 10 результативных передач за итальянский клуб.
32-летний Генрих Мхитарян известный по выступлениям за английский "Манчестер Юнайтед", немецкую "Боруссию" из Дортмунда и донецкие "Металлург" и "Шахтер", за который он играл с 2010 до 2013 года.
- В мае прошлого года стало известно, что "Арсенал" готов продать Генриха Мхитаряна за 17 млн евро.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти