Экс-игрок "Шахтера" может бесплатно достаться "Ювентусу"

8 февраля, 2021, 20:07

Полузащитник римской "Ромы" Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в туринском "Ювентусе"

Об этом сообщает Calciomercato .

Руководство "Ювентуса" стремится бесплатно подписать Генриха Мхитаряна в летнее трансферное окно. Контракт армянина с "Арсеналом" истекает летом 2021, а переговоры о продолжении сотрудничества продвигаются не продуктивно.

В этом сезоне Мхитарян выступает на правах аренды за "Рому". На его счету 26 матчей, 11 голов и 10 результативных передач за итальянский клуб.

32-летний Генрих Мхитарян известный по выступлениям за английский "Манчестер Юнайтед", немецкую "Боруссию" из Дортмунда и донецкие "Металлург" и "Шахтер", за который он играл с 2010 до 2013 года.

В мае прошлого года стало известно, что "Арсенал" готов продать Генриха Мхитаряна за 17 млн евро.

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