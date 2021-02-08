Экс-игрок "Динамо" подписал контракт с сельской командой
8 февраля, 2021, 20:29
Украинский полузащитник Павел Ксенз стал игроком "ВПК-Агро" из села Шевченковка
Об этом сообщает официальный сайт "ВПК-Агро".
Тренерский штаб "ВПК-Агро" из села Шевченковка (Днепропетровская область) решил усилить состав команды хавбеком Павлом Ксензом.
Последним клубом 34-летнего Ксёнза был донецкий "Олимпик". Украинский болельщикам хавбек известен благодаря выступлениям за "Динамо", "Металлист", "Днепр", "Карпаты", "Александрию", "Говерлу", "Олимпик" и "Мариуполь". В активе Павла Ксенза 1 матч за сборную Украины по футболу.
В турнирной таблице первой лиги Украины "ВПК-Агро" занимает тринадцатую строчку.
- 13 ноября донецкий "Олимпик" сенсационно проиграл "ВПК-Агро" в 1/16 финала Кубка Украины по футболу.
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