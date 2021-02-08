Дело МН17: заседание суда длилось менее часа

8 февраля, 2021, 17:48

Суд в Нидерландах объявил перерыв в слушаниях дела о сбитом над оккупированным Донбассом в 2014 году малазийском самолете рейса МН17

Следующее судебное заседание состоится 15 апреля в 10:00 по местному времени, сообщает Укринформ.

Сегодняшнее заседание длилось менее часа. Суд озвучил свои решения по запросам защиты одного из обвиняемых, Олега Пулатова. В частности, судья сообщил, что суд не возражает против привлечения к делу документов, концерн "Алмаз-Антей" передал суду 18 января (речь идет об отчетах по 2015-2016 годы).

Напомним, в Нидерландах в судебном комплексе "Схипхол" у Амстердама утром 1 февраля стартовала первое в этом году судебное заседание по делу МН17. Во время четвертого блока слушаний, в частности, должны рассмотреть, как продвигается дополнительное расследование, обращение родственников погибших относительно компенсаций и прочее.

Окружной суд Гааги в марте 2020 начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17.

19 июня 2019 Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевого применения "Бука". Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета полковник ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все - граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

Интересы одного из четырех подозреваемых - подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова, который изъявил желание присоединиться к процессу, представляют адвокаты нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.

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