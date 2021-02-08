Дело МН17: сегодня в Нидерландах состоится очередное заседание
Об этом сообщает Укринформ.
Во время четвертого блока слушаний, в частности, суд должен рассмотреть, как продвигается дополнительное расследование, обращение родственников погибших относительно компенсаций и др.
Напомним, в Нидерландах в судебном комплексе "Схипхол" под Амстердамом утром 1 февраля стартовало первое в этом году судебное заседание по делу МН17.
Окружной суд Гааги в марте 2020 года начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17.
19 июня 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению "Бука". Это бывший офицер ФСБ, бывший так называемый министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета полковник ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все - граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".
Интересы одного из четырех подозреваемых - подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова, который изъявил желание присоединиться к процессу, представляют адвокаты нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.
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