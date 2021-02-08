Чтобы бороться с пожарами: в Чернобыльской зоне создадут спецотряд
Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский во время пресс-конференции после подписания Меморандума о развитии посещения территории зоны отчуждения, передает Укринформ .
Он отметил, что Кабмин разработал стратегию предотвращения ландшафтных пожаров и планирует в Чернобыльской зоне отчуждения создать отдельный отряд "Северная пуща" для оперативного реагирования на пожарную опасность.
"Мы подошли ... системно и разработали стратегию предотвращения ландшафтных пожаров, в том числе в зоне отчуждения. Сейчас на правительство представлен план мероприятий по созданию отдельного отряда пожарной охраны "Северная пуща" - это структура зоны отчуждения для того, чтобы оперативно реагировать на любые вызовы, в том числе на пожарную опасность, которая ежегодно возникает ", - сообщил Абрамовский.
Он добавил, что необходимо создать инфраструктуру доступа к кварталам, где пожарная опасность максимально выражена. Также запланировано создание пожарных водоемов на территории зоны отчуждения.
- Напомним, 4 апреля 2020 года стало известно, что в Чернобыльской зоне спасатели тушат лесной пожар .
- На сегодняшний день основной причиной возгорания названо опрокидывание огня из соседней Житомирской области, где уже задержаны двое молодых людей 1989 и 1991 года рождения, которые признались в умышленных поджогах вблизи Народичей.
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- Директор Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что пожары в зоне ЧАЭС могли начаться из-за поджогов со стороны сталкеров .
- Впоследствии, директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко сообщил, что пожар в Чернобыльской зоне находится в двух километрах от хранилищ с высокоактивными радиоактивными отходами , огонь добрался до Припяти.
- Кабмин выделил дополнительно 44,8 млн грн из резервного фонда госбюджета для борьбы с пожарами в зоне отчуждения.
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