Чтобы бороться с пожарами: в Чернобыльской зоне создадут спецотряд

8 февраля, 2021, 19:43

Правительство планирует создать в зоне отчуждения отдельный отряд "Северная пуща" для реагирования на пожарную опасность

Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский во время пресс-конференции после подписания Меморандума о развитии посещения территории зоны отчуждения, передает Укринформ .

Он отметил, что Кабмин разработал стратегию предотвращения ландшафтных пожаров и планирует в Чернобыльской зоне отчуждения создать отдельный отряд "Северная пуща" для оперативного реагирования на пожарную опасность.

"Мы подошли ... системно и разработали стратегию предотвращения ландшафтных пожаров, в том числе в зоне отчуждения. Сейчас на правительство представлен план мероприятий по созданию отдельного отряда пожарной охраны "Северная пуща" - это структура зоны отчуждения для того, чтобы оперативно реагировать на любые вызовы, в том числе на пожарную опасность, которая ежегодно возникает ", - сообщил Абрамовский.

Он добавил, что необходимо создать инфраструктуру доступа к кварталам, где пожарная опасность максимально выражена. Также запланировано создание пожарных водоемов на территории зоны отчуждения.

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