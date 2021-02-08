Боррель отчитается перед Еврокомиссией за визит в Москву
Об этом на брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
"На ближайшем заседании коллегии верховный представитель представит результаты своего визита в Москву. Отношения с Россией сейчас очень сложные, и этот визит был очень деликатным", - отметил он.
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В ответ на критику результатов поездки Мамер подчеркнул, что визит Борреля в Москву был одобрен главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
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В субботу в комментарии для Postimees эстонские евродепутаты Рихо Террас, Урмас Паэт, Андрус Ансип, Яак Мадисон, Марина Кальюранд и Свен Миксер осудили визит Борреля. Яна Тоом частично разделила разочарование своих коллег и отметила, что это был вопрос политического прагматизма и ключевым словом визита была вакцина.
- Как сообщалось, по результатам своей поездки в Москву глава европейской дипломатии Хосеп Боррель признал, что она была неудачной и Россия и Европа все больше отдаляются друг от друга.
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