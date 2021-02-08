Байден: в отношениях с Китаем США не пойдут по пути Трампа
"Я не намерен строить эти отношения так, как это делал Трамп. Мы собираемся фокусироваться на международных правилах", - сказал он в интервью телеканалу CBS, сообщает Интерфакс-Украина.
В то же время американский президент подчеркнул: "Нам нужно, чтобы не было конфликта, но между нами будет существовать предельная конкуренция".
Ведущий спросил Байдена, почему тот до сих пор не поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином, несмотря на то что "американско-китайские отношения, возможно, являются одними из важнейших в мире".
Байден ответил: "До сих пор не было возможности поговорить, это не означает отсутствия диалога".
Он отметил, что давно знаком с главой Си Цзиньпином, хорошо его знает и считает, что Соединенным Штатам и Китаю есть о чем поговорить.
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