Байден: в отношениях с Китаем США не пойдут по пути Трампа

8 февраля, 2021, 10:23

Президент США Джо Байден заявил, что он не будет строить отношения с Китаем по образцу своего предшественника Дональда Трампа

"Я не намерен строить эти отношения так, как это делал Трамп. Мы собираемся фокусироваться на международных правилах", - сказал он в интервью телеканалу CBS, сообщает Интерфакс-Украина.

В то же время американский президент подчеркнул: "Нам нужно, чтобы не было конфликта, но между нами будет существовать предельная конкуренция".

Ведущий спросил Байдена, почему тот до сих пор не поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином, несмотря на то что "американско-китайские отношения, возможно, являются одними из важнейших в мире".

Байден ответил: "До сих пор не было возможности поговорить, это не означает отсутствия диалога".

Он отметил, что давно знаком с главой Си Цзиньпином, хорошо его знает и считает, что Соединенным Штатам и Китаю есть о чем поговорить.

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