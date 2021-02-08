Александр Погребиский: власть давит на патриотов, но не реагирует на антиукраинские заявления нардепа от ОПЗЖ Волошина
Об этом Погребиський заявил журналистам под стенами Печерского суда, где должно было состояться заседание по делу. Из-за неявки Волошина и его адвокатов заседание перенесли на апрель.
Как известно, 21 июля 2020 Александр Погребиский возле Верховной Рады стал случайным свидетелем инцидента, когда нардепа Волошина в знак протеста против его антиукраинской позиции облили зеленкой.
"С моей стороны не было абсолютно никаких действий, в которых меня можно обвинять. Я считаю, что это - абсолютно политическое давление на меня как на оппозиционного украинского политика. Это является политическим давлением на политическую партию "Европейская Солидарность", в частности через эти судебные дела", - говорит Александр Погребиський.
"Я занимаюсь защитой украинского государства - сначала как активист, сейчас уже как депутат Киевсовета. Моя самая главная роль - это реализация государственных, реформаторских, проевропейских принципов в украинской политике, в законодательстве, в том числе - в Киеве", - отмечает Погребиский.
Он также отметил, что СБУ должна оперативно реагировать на заявления Волошина и его однопартийцев.
"Если бы СБУ вовремя реагировала на антигосударственные призывы народных депутатов, в частности Волошина, когда он позволял себе с трибуны говорить, что украинское государство является не суверенным, то возможно эти люди, которые таким образом пытались его воспитать, не совершали этих вещей", - считает Погребиский.
"Я не знаю, сколько продлится дело. Сейчас можно сказать, что заинтересованности нет со стороны "потерпевшего". Они не приходят вообще. Это может длиться долго, может длиться годами. Таким образом и действующая власть может попытаться влиять, например, на мои какие-то решения . Но это бессмысленно, потому что я никогда в жизни на такое воздействие не буду поддаваться. Мне, в отличие от представителей власти, пророссийских политиков, нечего бояться. Я защищал и защищаю свою Родину. Раньше я это делал, рискуя своей жизнью, на фронте. Сейчас я это делаю в политической плоскости. Поэтому бояться кого-то я точно не буду ", - подчеркнул депутат от "Европейской Солидарности".
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