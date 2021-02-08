Александр Погребиский: власть давит на патриотов, но не реагирует на антиукраинские заявления нардепа от ОПЗЖ Волошина

8 февраля, 2021, 16:06

Судебный процесс против депутата Киевсовета от партии "Европейская Солидарность", участника АТО Александра Погребиского по заявлению нардепа от ОПЗЖ Волошина - это очередная попытка политического давления на патриотическую оппозицию

Об этом Погребиський заявил журналистам под стенами Печерского суда, где должно было состояться заседание по делу. Из-за неявки Волошина и его адвокатов заседание перенесли на апрель.

Как известно, 21 июля 2020 Александр Погребиский возле Верховной Рады стал случайным свидетелем инцидента, когда нардепа Волошина в знак протеста против его антиукраинской позиции облили зеленкой.

"С моей стороны не было абсолютно никаких действий, в которых меня можно обвинять. Я считаю, что это - абсолютно политическое давление на меня как на оппозиционного украинского политика. Это является политическим давлением на политическую партию "Европейская Солидарность", в частности через эти судебные дела", - говорит Александр Погребиський.

"Я занимаюсь защитой украинского государства - сначала как активист, сейчас уже как депутат Киевсовета. Моя самая главная роль - это реализация государственных, реформаторских, проевропейских принципов в украинской политике, в законодательстве, в том числе - в Киеве", - отмечает Погребиский.

Он также отметил, что СБУ должна оперативно реагировать на заявления Волошина и его однопартийцев.

"Если бы СБУ вовремя реагировала на антигосударственные призывы народных депутатов, в частности Волошина, когда он позволял себе с трибуны говорить, что украинское государство является не суверенным, то возможно эти люди, которые таким образом пытались его воспитать, не совершали этих вещей", - считает Погребиский.

"Я не знаю, сколько продлится дело. Сейчас можно сказать, что заинтересованности нет со стороны "потерпевшего". Они не приходят вообще. Это может длиться долго, может длиться годами. Таким образом и действующая власть может попытаться влиять, например, на мои какие-то решения . Но это бессмысленно, потому что я никогда в жизни на такое воздействие не буду поддаваться. Мне, в отличие от представителей власти, пророссийских политиков, нечего бояться. Я защищал и защищаю свою Родину. Раньше я это делал, рискуя своей жизнью, на фронте. Сейчас я это делаю в политической плоскости. Поэтому бояться кого-то я точно не буду ", - подчеркнул депутат от "Европейской Солидарности".