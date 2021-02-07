Из-за непогоды в нескольких областях будет ограничение движения грузовиков и автобусов

7 февраля, 2021, 12:59

В патрульной полиции Украины предупреждают, что на территории страны усложняются погодные условия, в связи с чем в пострадавших от стихии регионах возможно ограничение движения большегрузного транспорта и автобусов

Об этом стало известно в воскресенье, 7 февраля 2021 рок, передает Еспресо.TV .

"Сейчас ситуация на дорогах, где ожидается непогода, контролируемая, и движение по автомобильным дорогам государства обеспечено. Коммунальные организации обрабатывают проезжие части противогололедными материалами. В дальнейшем, чтобы предотвратить осложнение движения и способствовать эффективной работе коммунальных служб, на территории заснеженных областей, а также в столице возможно ограничения движения большегрузного транспорта и автобусов ", - говорится в сообщении на фейсбуке патрульной полиции.

В ведомстве пояснили, что эти меры необходимы, чтобы защитить жизнь и здоровье всех участников дорожного движения, которые могут оказаться под угрозой из-за непогоды.

В патрульной полиции напомнили, что синоптики прогнозируют метели и обильный снег во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Будут порывы ветра 15-20 м / с, на дорогах гололедица. На Закарпатье снег с дождем, гололед.

"8 и 9 февраля непогода только наберет обороты. Значительный снег и метели охватят западные, северные, центральные и восточные области. 8 февраля во южных областях и на Прикарпатье ожидается снег с переходом в дождь, гололед и налипание мокрого снега. На Закарпатье дождь. Днем 9 февраля синоптики прогнозируют на западе и юге страны прекращение осадков ", - отмечается в сообщении.

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