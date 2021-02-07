Из-за непогоды отменены авиарейсы из Украины в Германию и Нидерланды
Об этом сообщает ТСН.
Из аэропорта "Борисполь" в 14:05 был отменен рейс в Амстердам, а в 16:40 - из Львова в Дортмунд.
В Нидерландах из-за мощного снегопада наблюдаются осложнения в движении автомобильного и железнодорожного транспорта. Аэропорт Эйндховена из-за непогоды временно прекратил обслуживание рейсов и пассажиров. Амстердамский аэропорт Схипхол предупредил о возможных задержках.
От метели страдают и большинство регионов Германии Сильные осадки в ночь на воскресенье были в землях Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Саксония-Анхальт и Тюрингия. Там выпало от 15 до 40 см осадков, сугробы местами превышают 1 м.
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