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Espreso.tvСпортИгроки сборной Грузии перед матчем с Россией образовали на поле очертания границ страны с оккупированными РФ Абхазией и Южной Осетией

Игроки сборной Грузии перед матчем с Россией образовали на поле очертания границ страны с оккупированными РФ Абхазией и Южной Осетией


фото: Getty Images
Регбисты сборной Грузии перед победным матчем чемпионата Европы против России образовали на поле очертания границ своей страны с оккупированными РФ Абхазией и Южной Осетией

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Перед началом игры в Тбилиси регбисты сборной Грузии расположились на поле так, чтобы образовать очертания карты Грузии - вместе с оккупированными Россией Абхазией и Южной Осетией.

В матче 5-го тура ЧЕ сборная Грузии победила Россию 16:7. Грузинские регбисты еще после четырех туров досрочно стали чемпионами Европы.

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