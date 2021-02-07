Вражеский снайпер ранил украинского бойца на Донбассе
7 февраля, 2021, 21:12
В воскресенье, 7 февраля, в результате вражеского снайперского обстрела вблизи Новомихайловки, был ранен украинский военный
Об этом сообщает Оперативно-тактические группировки "Восток".
7 февраля российская оккупанты совершили обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия неподалеку Новомихайловки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается надлежащая медицинская помощь.
О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
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