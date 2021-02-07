Валерий Федорчук: "Мартынюк стал капитаном, но управлять будем мы с Белым"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Валерий Федорчук рассказал, почему лучшим игроком года стал Николай Кухаревич и как выбирали капитана команды.
"Сейчас в команде много молодежи. В их возрасте я получал нагрузку в несколько раз больше. Меня сложно удивить. Да, сборы - это всегда сложно, но их нужно пройти, чтобы во время чемпионата было легче".
Федорчук в шутливой форме рассказал о Борячуке и выборах капитана:
"От Андрея Борячука всегда можно услышать какие-то горбушки, тогда становится легче на душе. Мы часто собираемся компанией, пьем кофе и просто общаемся.
Как проходили выборы капитана? За закрытой дверью. Я стал вице-капитаном, поэтому буду подавать апелляцию, как Трамп. Если серьезно, то нам с Максом Белым надо принять это поражение. Но управлять все равно будем мы вдвоем".
"Не я, а Кухаревич стал лучшим игроком года по версии болельщиков. Почему? Потому что у него больше родственников из Львова. Николай из Волынской области, поэтому и земляки подключились. У меня шансов не было", - отметил опытный полузащитник "Руха" Валерий Федорчук в интервью "Футбольном формата".
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