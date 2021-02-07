В колонии на российском Кавказе умер украинец, которого заразили ВИЧ и не оказали помощь

7 февраля, 2021, 09:31

Утром 5 февраля 2021 года в ИК-1 Адыгеи (РФ) в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи скончался гражданин Украины - заключенный Здоренко Владимир, 1971 года рождения

Об этом со ссылкой на Крымскую правозащитную группу сообщает Еспресо.TV .

Здоренко был осужден в оккупированном Крыму за кражу. В нарушение международного гуманитарного права украинца в 2019 году было вывезено для отбывания наказания в России.

В местах лишения свободы заключенного заразили ВИЧ-инфекцией. Украинцу не было оказана необходимая медицинская помощь, что также является нарушением международного права.

В частности, согласно статье 38 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, лица, находящиеся под защитой, имеют право на медицинскую помощь и лечение в больнице в такой же степени, как и граждане государства, на территории которого они находятся, если этого требует состояние их здоровья.

Статья 76 Конвенции касается обязательств государства, которое оккупировало чужую территорию, в отношении особо уязвимой категории - лиц, находящихся под защитой и обвиняемых в совершении преступления. Оккупационные органы должны установить для таких лиц санитарный и пищевой режимы, которые достаточны для поддержания их здоровья. Они должны получать такую ​​медицинскую помощь, которую требует состояние их здоровья.

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