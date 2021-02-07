Умер легендарный американский боксер, побеждавший Мохаммеда Али

7 февраля, 2021, 15:36

На 68-м году жизни скончался олимпийский чемпион по боксу Леон Спинкс, который на профессиональном ринге побеждал Мохаммеда Али

Об этом сообщает vRINGe.com.

Причиной смерти олимпийского чемпиона-1976 и чемпиона мира в супертяжелом весе среди профи стало онкологическое заболевание.

Спинкс родился в июле 1953 года в Сент-Луисе. Вырос в криминогенной районе, начал заниматься боксом, чтобы научиться постоять за себя. Был старшим в семье из семи детей, рос без отца. В старших классах покинул школу, вел бродячий образ жизни, пристрастился к наркотикам и алкоголю.

В 1973 году ушел добровольцем в армию - стал морским пехотинцем, дослужился до звания капрала. После службы возобновил занятия боксом и в 1976 году стал олимпийским чемпионом в Монреале, после чего перешел в профессионалы.

Уже после 8 проведенных поединков в профи, бросил вызов соотечественнику Мохаммеду Али. В 1978 году одержал над легендарным тяжеловесом сенсационную победу. В том же году состоялся реванш, в котором Али реабилитировался за поражение.

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