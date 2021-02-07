Умер бывший госсекретарь США Шульц, который внес решающий вклад в разрушение СССР

7 февраля, 2021, 21:49

В возрасте 100 лет скончался бывший государственный секретарь США Джордж Шульц, который работал в администрации президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана

Об этом сообщает официальный сайт Гуверовского института.

60-й государственный секретарь США Джордж Шульц умер в возрасте 100 лет.

"Один из самых влиятельных политиков всех времен, служил трем президентам США, Джордж П. Шульц умер 6 февраля в возрасте 100 лет", - говорится в сообщении института, членом которого был политик.

Как отметили в институте, Шульц был ключевой фигурой, рядом с президентом США Рональдом Рейганом, кто изменил ход истории и положил конец холодной войне.

Джордж Шульц работал в администрациях президентов Дуайта Эйзенхауэра, Ричарда Никсона и Рональда Рейгана. В разное время занимал должности в Госдепе, Министерстве финансов, Министерстве труда и административно-бюджетном управлении.

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