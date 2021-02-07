Украинские сноубордисты выиграли золото и серебро на Кубке Европы
7 февраля, 2021, 08:50
Украинские сноубордисты Данча и Кашелюк выиграли золото и серебро на Кубке Европы в Швейцарии
Об этом со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) передает Еспресо.TV .
"Поздравляем украинскую сноубордистку Аннамари Данчу с победой на Кубке Европы в Швейцарии. Наша спортсменка стала первой в параллельном слаломе", - говорится в сообщении на странице НОК .
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Среди мужчин отличился Василий Кашелюк.
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