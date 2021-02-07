 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоУкраинские сноубордисты выиграли золото и серебро на Кубке Европы

Украинские сноубордисты выиграли золото и серебро на Кубке Европы


фото: Getty Images
Украинские сноубордисты Данча и Кашелюк выиграли золото и серебро на Кубке Европы в Швейцарии

Об этом со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) передает Еспресо.TV .

"Поздравляем украинскую сноубордистку Аннамари Данчу с победой на Кубке Европы в Швейцарии. Наша спортсменка стала первой в параллельном слаломе", - говорится в сообщении на странице НОК .

Читайте также: 10 фактов о Аннумари Данчу

Среди мужчин отличился Василий Кашелюк.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 февраля, 2021 воскресенье

6 февраля, 2021 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать