У российского продюсера Семенова, управляющего каналами Медведчука, украли $ 120 тыс. и 5 млн грн, - СМИ

7 февраля, 2021, 14:24

В Печерском районе Киева воры ограбили частное помещение генерального продюсера связанного с Виктором Медведчуком телевизионного холдинга Алексея Семенова

Это произошло вечером 6 февраля 2021 года в элитном жилом комплексе на столичном бульваре Леси Украинки. Воры проникли в квартиру продюсера путем подбора ключа в промежутке между 18 и 19 часами, передает Еспресо.TV со ссылкой на Обозреватель .

По утверждению источника, злоумышленник приваласнилы 120 тыс долларов (эквивалент - 3 млн 346 тыс. гривен) и драгоценности на 5 млн гривен.

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Отметим, что 28 января в заявлении телеканала "112 Украина" по поводу решения Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания говорилось, что генеральный продюсер медиахолдинга "Новости" Алексей Семенов якобы заразился коронавирусом и не мог принять участие в заседании регулятора.

Тогда телеканала объявили предупреждение и штраф за "распространение в эфире телеканала высказываний, содержащих призывы к развязыванию войны или ее пропаганды и / или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти".

Справка

Алексей Семенов - российский медиапродюсер, который последние годы живет и работает в Украине.

Получил гражданство Украины.

После того, как 2018 Тарас Козак в интересах Медведчука приобрел телеканалы "112 Украина" и NewsOne, Семенов стал генеральным продюсером медиахолдинга "Новости", куда позже также вошел ZIK.

Пока вещание всех трех упомянутых каналов в Украине запрещено отдельным решением Совета национальной безопасности и обороны, введенным в действие указом президента Владимира Зеленского.

Напомним, Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил о необходимости борьбы с информационными фейк росийской происхождения и анонсировал создание государственного Центра противодействия дезинформации .

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