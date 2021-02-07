Синоптик Наталья Диденко предупредила о снегопадах и метелях

7 февраля, 2021, 17:31

В понедельник, 8 февраля, в большинстве областей Украины южный циклон вызовет снегопады и метели

Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.

"К нам идет циклон с юго-запада Европы. Так называемый южный циклон - явление из метеорологических учебников. Интересное, поучительное, классическое. В понедельник, 8 февраля, в большинстве областей Украины очередной южный циклон вызовет снегопады и метели", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, в южной части Украины, в Прикарпатье и большинстве центральных областей из-за завтрашнего дневного потепления снег будет переходить в мокрый снег, ледяной дождь и дождь. На границе холодного, арктического, воздуха и теплого, южного, вероятны гололед и налипание мокрого снега - вокруг Карпат, в Центре, и на Юге Украины.

Ветер будет восточного направления, практически повсеместно со штормовыми порывами.

Температура воздуха ближайшей ночью -7...-13 градусов, на севере -12...-18, местами -19...-23 градуса, в южной части -2...-6 градусов.

Завтра днем ожидается -5...-10 градусов, на юге +3...+7 градусов, в Крыму и на Закарпатье +6...+11 градусов.

Во второй половине дня понедельника или вечером в большинстве центральных областей потеплеет, поэтому там вероятен мокрый снег, ледяной дождь и даже снег.

В Киеве завтра ожидается снег, мороз, гололед и сильный ветер.

Снег сочетается с ночными около 12 градусов мороза и дневными -5...-8 градусов.

"9-10 февраля морозы будут умеренными и даже порой мягче, до потепления. 11-12 февраля очередной циклон принесет очередное осложнение погоды со снегопадами и дождями. Ближе к следующим выходным Украины снова накроет волна серьезных морозов", - добавила Наталья Диденко.

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