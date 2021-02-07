Репрессии достигли невиданного уровня: Политики и эксперты из ЕС обнародовали обращение с призывом ввести санкции против "кошельков" Путина

7 февраля, 2021, 18:54

Известные европейские политики и эксперты призвали Евросоюз ввести санкции против путинских "кошельков" и представителей кремлевской "карательной машины"

Текс обращения обнародован на graniru.org.

Европа и правительства демократических стран должны положить конец репрессиям против народа России

Более 4 500 арестов после манифестаций 23 января, более 5 800 после 31 января, еще 1 400 после приговора, вынесенного Алексею Навальному 2 февраля, большой масштаб насилия со стороны сил безопасности, пытки и жестокое обращение с задержанными; быстрые приговоры, которые следует ожидать от послушной власти, по десяткам активистов; отчисления из учебных заведений и увольнения участников акций протеста - репрессии кремлевской власти достигли невиданного уровня. Однако российских манифестантов не запугать, они массово вышли на улицы, бросая вызов угрозам и обходя все попытки их заблокировать. Российская молодежь была в первых рядах, но в манифестациях приняли участие все возрастные группы.

Уточним, что люди вышли на улицу не только за Алексея Навального, которого власти пытаются заставить замолчать после попытки его убить. Люди вышли, чтобы осудить произвол и коррупцию, которые пронизали режим, чьи силы безопасности часто сотрудничают с организованной преступностью. Они вышли, чтобы требовать прекратить все более абсолютистскую систему, которая отбирает у них и хлеб, и свободу. Кремлевская пропаганда, которую тиражируют аудиовизуальные СМИ, находящиеся под контролем Кремля, перестала работать. Люди поняли, что если они не будут выходить на массовые манифестации, режим угнетателей станет вечным.

Разумеется, преступления режима давно известны: сотни оппозиционеров были убиты с тех пор, как Путин пришел к власти, в том числе и в европейских странах, не говоря уже о военных преступлениях, совершенных в Сирии, в Грузии (недавно подтвердил ЕСПЧ), в Украине. Мы не забываем и о всех тех, кто еще задолго до последних манифестаций стали жертвами несправедливых процессов и оказались в российских тюрьмах, как историк Юрий Дмитриев, которого преследуют за исследование сталинских преступлений, в то время как власть пытается их оправдать.

Запад стал наконец понимать, что российский режим нельзя рассматривать как нормальное государство, с которым можно идти на компромисс и вести переговоры, будто речь идет о классическом переговорном процессе. Любая уступка в области соблюдения прав только стимулировала Кремль к дальнейшим репрессиям внутри страны и более агрессивной внешней политики. К настоящему времени все довольно умеренные санкции не дали результатов, так как они недостаточно нацелены против руководителей режима и их финансовых спонсоров, построивших свое состояние на системной коррупции.

Разумеется, окончательная остановка проекта Nord Stream 2, который не должен был существовать изначально, не подлежит сомнению - она необходима. Кроме того, что этот проект угрожает энергетической безопасности ЕС и Украины, так и в целом европейской безопасности, он принесет большие доходы "Газпрому", крупнейшей российской компании, находящейся под контролем государства, что позволит режиму финансировать дальнейшие операции за пределами России. Следует также немедленно воспользоваться "законом Магнитского", который уже принят во многих странах и позволяет наказывать лиц, виновных в серьезных нарушениях прав человека, и их сообщников. Нужно заморозить средства, часто заработанные нечестным путем, которые они держат в западных банках, и лишить их возможности приезжать в демократические страны. Владимир Ашурков, исполнительный директор ФБК, уже отправил список, содержащий более 30 имен, Джо Байдену. Однако этого недостаточно. Должны быть наказаны все полицейские, надзиратели, судьи, виновные в злостных нарушениях прав человека, а также некоторые журналисты, связанные с властью. Они должны знать, что их действия не останутся безнаказанными. И, разумеется, следует отказать в аккредитации тем российским делегатам в ПАСЕ, которые находятся под санкциями ЕС или обвиняются в коррупции. Эта делегация блокирует любые резолюции, подобные той, которую принял Европарламент, требуя усиления санкций в отношении России и осуждая приговор Навальному и другим политзаключенным.

Но надо идти еще дальше в нашей поддержке российского гражданского общества, как это уже происходит в отношении Беларуси. Одни слова не помогают. Мы должны поддержать гражданское общество и независимые средства массовой информации в финансовом отношении, а также способствовать обучению молодежи. Покроем презрением крики Кремля о "вмешательстве": речь идет о поддержке свободы, их свобода - это в конечном счете и наша свобода, потому что демократический режим в России будет способствовать миру на нашем континенте.

Недавно на сайте "Эхо Москвы" бывший директор Сахаровского центра в Москве Юрий Самодуров написал, что отныне россияне живут под оккупационным режимом, установленным группировкой, забираеющей свободу и материальные блага у собственных граждан. В 2015 году бывший министр иностранных дел Чешской Республики Карел Шварценберг заявил, что будущее Европы будет решаться в Украине. Это абсолютно верно. Но сегодня это будущее решается также в Беларуси и в России. Европа должна об этом помнить.

Галия Аккерман, историк, эссеист (Франция)

Рейнхард Бютикофер, депутат Европарламента (Германия)

Андре Валлини, сенатор, делегат ПАСЕ (Франция)

Женевьева Гарригос, советник мэрии Парижа

Андре Гаттолен, сенатор, делегат ПАСЕ (Франция)

Славомир Дебски, директор Польского института международных отношений (Франция)

Мишель Ельчанинов, философ (Франция)

Михаэль Жантовский, бывший посол, директор библиотеки Вацлава Гавела (Чехия)

Франсуа Зимврии, адвокат, бывший посол по правам человека при МИД Франции

Эммануэлис Зингерис, председатель комиссии Сейма Литвы по иностранным делам, делегат ПАСЕ

Мирей Клапен, депутат Национального собрания (Франция)

Кон-Бендит, бывший депутат Европарламента (Германия)

Франсуа Крокетт, бывший посол по правам человека при МИД Франции

Линас Линкявичюс, бывший министр обороны и иностранных дел (Литва)

Эдвард Лукас, писатель, журналист, политолог (Великобритания)

Денис Макшейн, бывший министр иностранных дел (Великобритания)

Бернар Мийе, бывший дипломат (Франция)

Фредерик Пети, депутат Национального собрания (Франция)

Войцех Пшибильский, главный редактор Visegrad Insight, президент Res Publica Nowa (Польша)

Жан-Морис Рипер, посол Франции

Жан-Люк Ромеро-Мишель, член Совета мэрии Парижа, заместитель мэра по правам человека

Николя Тензер, президент аналитического центра CERAP, профессор Института политических наук (Франция)

Франсуаза Том, историк, почетный лектор Сорбонны (Франция)

Павел Фишер, бывший посол, сенатор (Чехия)

Ральф Фюксе, директор Центра современного либерализма (Германия)

Ребекка Хармс, немецкий политик, бывший депутат Европарламента (Германия)

Марсель Х. Ван Херпен, писатель, политолог (Нидерланды)

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