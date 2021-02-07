"Пьяные" "Жигули" спровоцировали тройное ДТП на мосту Патона в Киеве

7 февраля, 2021, 07:21

В ночь с 6 на 7 февраля 2021 года в Днепровском районе украинской столицы произошло ДТП с пострадавшим с участием трех автомобилей

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .

Как удалось узнать, водитель ВАЗа выезжал с Днепровской набережной на проспект Соборности в сторону моста Патона. Однако руль невивернув справа, а поехал прямо, выехав на встречную полосу.

В это время в средней полосе навстречу ехал автомобиль Subaru, с которым и вызвал первое ДТП водитель "Жигулей", задев передний правый бок кроссовера.

По словам же водитель автомобиля Skoda, который ехал сразу за Subaru, он видел как притормозил водитель Subaru и подумал, что впереди, возможную на дороге яма, и приготовился делать маневр. Однако был удивлен, когда прям в лоб ему на встречу ехал ВАЗ. Быстро среагировав, водитель "Шкоды" вывернул руль вправо чтобы избежать столкновения, однако "щумахер" все же зацепил левую сторону автомобиля.

Далее старое авто начало сногсшибательно крушить ограничительный ряд, отделяет полосы направлений движения, пошло по прямой, врезалось в ограничительный ряд справа и только тогда авто остановилось.

Как оказалось, в "Жигулях" находились водитель и пассажир, по предварительной информации оба в состоянии алкогольного опьянения. Последний после осмотра медиками, пришлось госпитализировать.

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