Профессора Бильченко отстранили от занятий, а в деканат занесли заявление с перечнем нарушенных ею законов

7 февраля, 2021, 18:40

Профессор культурологии Национального педагогического университета им. Михаила Драгоманова сейчас отстранена от проведения занятий со студентами. Ее изложенные в публичном доступе лекции изучаются экспертами

Об этом она сообщила на своей странице, передает Еспресо.TV.

Проверяющих она называет "рабочей группой неизвестных экспертов из неизвестных мне организаций".

"Не уволили. Не могут меня уволить: нет такой статьи "за пост в фейсбуке". Все мои 28 учебных программ - в порядке (да, вам не послышалось). Временно отстранили от преподавания. Учусь вязать крючком. Есть попытка придать делу политический оборот и от языковой травли перейти к поиску "неблагонадежной" информации в моих открытых лекциях", - заявила преподаватель.

Информация о деятельности рабочей группы есть и на университетском сайте.

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В свою очередь Бильченко продолжает писать на тему присущего ей видения Украины, России и будущего.

В частности, она обнародовала "Письмо учителю", где извинилась за то, что поддерживала Майдан перед своим научным руководителем Виктором Малаховым, который по политическим соображениям выехал из Украины после Революции Достоинства, и согласилась с ним в том, что Россию нельзя делить на "хорошую" и "плохую", а отмежевание от России якобы приведет к появлению на месте на месте Украины "чужой страны", "чужой" для них обоих и для "многих соотечественников".

"Я хочу процитировать то, что ты написал, мой великий учитель, мой великий украинский ученый:

"Нет-нет, в конце концов такая "Украина без России" обречена, конечно же, стать реальностью, и признаков движения в этом направлении более чем достаточно, но для меня, и наверное и для многих моих соотечественников, это будет уже страна чужая. Чужая на свете страна, страна родных до боли запахов и цветов, уютных левад, верб над тихими заводями, милых знакомых людей с нелюбимыми и незнакомыми словами на устах и мыслями, которые я более угадывать и разделять не умею. Чужая, чужая... "(Виктор Малахов)", - пишет Бильченко.

Между тем на публичные выступления Бильченко продолжают реагировать студенты.

Алиса Коверда

Так, магистрант факультета политологии и права этого университета Алиса Коверда подготовила юридический анализ действий и заявлений Евгении Бильченко объемом в три страницы, который она в формате открытого письма послала в деканат.

По мнению Коверды, конфликтную ситуацию с Бильченко следует решать исключительно в правовой плоскости на основании действующего украинского законодательства.

Вместе с тем, "непринятие мер по этой ситуации приведет к обесцениванию дипломов", подчеркнула Коверда.

Напомним, это не первый скандал такого рода с преподавателями Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова.

В 2016 году в медиа и общественном пространстве шло активное обсуждение поездки в оккупированный Крым на научно-практическую конференцию профессора кафедры русского языка Ирины Зайцевой. Кроме того, в СМИ сообщалось, что Зайцева работала параллельно на оккупированных территориях в так называемой "Луганской государственной академии культуры и искусств им. Матусовского".

Еще двое преподавательниц университа им. Драгоманова во время войны хвастали в соцсетях фотографиями с Красной площади в Москве.

Возглавляет университет бывший член Компатии СССР Виктор Андрущенко, философ, в прошлом - специалист по марксизму-ленинизму. Его кандидатская диссертация называлась "Основные закономерности социализации личности при социализме" (1979), а первая научная монография - "Человек в системе культуры развитого социализма" (1984).

Как заявляет Бильченко, ректор пообещал ей, что не будет увольнять ее, а в ректорате жалобами на нее "подтираются".

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