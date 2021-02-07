Профессора Бильченко отстранили от занятий, а в деканат занесли заявление с перечнем нарушенных ею законов
Об этом она сообщила на своей странице, передает Еспресо.TV.
Проверяющих она называет "рабочей группой неизвестных экспертов из неизвестных мне организаций".
"Не уволили. Не могут меня уволить: нет такой статьи "за пост в фейсбуке". Все мои 28 учебных программ - в порядке (да, вам не послышалось). Временно отстранили от преподавания. Учусь вязать крючком. Есть попытка придать делу политический оборот и от языковой травли перейти к поиску "неблагонадежной" информации в моих открытых лекциях", - заявила преподаватель.
Информация о деятельности рабочей группы есть и на университетском сайте.
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В свою очередь Бильченко продолжает писать на тему присущего ей видения Украины, России и будущего.
В частности, она обнародовала "Письмо учителю", где извинилась за то, что поддерживала Майдан перед своим научным руководителем Виктором Малаховым, который по политическим соображениям выехал из Украины после Революции Достоинства, и согласилась с ним в том, что Россию нельзя делить на "хорошую" и "плохую", а отмежевание от России якобы приведет к появлению на месте на месте Украины "чужой страны", "чужой" для них обоих и для "многих соотечественников".
"Я хочу процитировать то, что ты написал, мой великий учитель, мой великий украинский ученый:
"Нет-нет, в конце концов такая "Украина без России" обречена, конечно же, стать реальностью, и признаков движения в этом направлении более чем достаточно, но для меня, и наверное и для многих моих соотечественников, это будет уже страна чужая. Чужая на свете страна, страна родных до боли запахов и цветов, уютных левад, верб над тихими заводями, милых знакомых людей с нелюбимыми и незнакомыми словами на устах и мыслями, которые я более угадывать и разделять не умею. Чужая, чужая... "(Виктор Малахов)", - пишет Бильченко.
Между тем на публичные выступления Бильченко продолжают реагировать студенты.
Алиса Коверда
Так, магистрант факультета политологии и права этого университета Алиса Коверда подготовила юридический анализ действий и заявлений Евгении Бильченко объемом в три страницы, который она в формате открытого письма послала в деканат.
По мнению Коверды, конфликтную ситуацию с Бильченко следует решать исключительно в правовой плоскости на основании действующего украинского законодательства.
Вместе с тем, "непринятие мер по этой ситуации приведет к обесцениванию дипломов", подчеркнула Коверда.
Напомним, это не первый скандал такого рода с преподавателями Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова.
В 2016 году в медиа и общественном пространстве шло активное обсуждение поездки в оккупированный Крым на научно-практическую конференцию профессора кафедры русского языка Ирины Зайцевой. Кроме того, в СМИ сообщалось, что Зайцева работала параллельно на оккупированных территориях в так называемой "Луганской государственной академии культуры и искусств им. Матусовского".
Еще двое преподавательниц университа им. Драгоманова во время войны хвастали в соцсетях фотографиями с Красной площади в Москве.
Возглавляет университет бывший член Компатии СССР Виктор Андрущенко, философ, в прошлом - специалист по марксизму-ленинизму. Его кандидатская диссертация называлась "Основные закономерности социализации личности при социализме" (1979), а первая научная монография - "Человек в системе культуры развитого социализма" (1984).
Как заявляет Бильченко, ректор пообещал ей, что не будет увольнять ее, а в ректорате жалобами на нее "подтираются".
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