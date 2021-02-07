Президент Литвы назвал историческими изменения в Конституцию, инициированные Порошенко два года назад

7 февраля, 2021, 19:31

Президент Литвы Гитанас Науседа в Твиттере призвал украинскую власть быть сильной на пути европейской и евроатлантической интеграции, закрепленной в Основном законе по инициативе Порошенко

"Два года назад украинский парламент проголосовал за внесение изменений в Конституцию, определив присоединение к ЕС и НАТО стратегическими целями. Это историческое решение закрепило геополитический выбор Украины. Литва поддерживает усилия Украины!" - пишет президент Литвы. Он пожелал Зеленскому и Украине оставаться сильными на этом пути.

Два года назад, 7 февраля 2019 года Верховная Рада Украины приняла инициированный пятым Президентом Петром Порошенко Закон "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)".

В своем видеообращении Петр Порошенко озвучил шаги, которые необходимо осуществить нынешней власти на пути в ЕС и НАТО: прекратить разрушение антикоррупционной инфраструктуры, реализовать судебную реформу, углубить секторальную интеграцию с ЕС, восстановить доверие партнеров и упорно работать над получением ПДЧ.

"Членство в НАТО и Европейском Союзе не просто строка в программе. В нашей работе это главная стратегическая цель для всех украинцев. Потому что только в ЕС и Североатлантическом альянсе мы получим гарантии независимости, мира и благополучия", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".