Посол Украины осудил президента ФРГ за искажение истории и поддержку "Северного потока-2"

7 февраля, 2021, 19:23

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник осудил федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера за попытки оправдать достройку газопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщает Укринформ.

Таким образом Андрей Мельник отреагировал на интервью Франка-Вальтера Штайнмайера газете Rheinische Post, в котором он поддержал достройку газопровода "Северный поток-2", назвав энергетические отношения почти последним мостиком между Россией и Европой.

Штйанмаер заявил, что для немцев важно "еще одно, совсем иное измерение - взгляд на очень изменчивую историю с Россией". Он напомнил, что 22 июня отмечается 80-я годовщина немецкого нападения на Советский Союз, жертвами войны стали более 20 млн человек в бывшем СССР.

"Это не оправдывает российскую политику сегодня, но мы не имеем права упускать из виду этот более широкий контекст", - заявил Штайнмайер.

"Упомянутые высказывания федерального президента в отношении исторической памяти вызвали в Украине откровенное удивление и настоящий шок. Ведь таким образом по сути подхватывается десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив о том, что Германия якобы должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией", - сказал Мельник.

Он отметил, что такая трактовка, когда СССР автоматически приравнивается к России, является "абсолютно недопустимым искажением истории и прямым пренебрежением непомерными жертвами других народов", прежде всего украинского, которые входили в состав советского государства и во время господства гитлеровской Германии понесли невероятные человеческие потери и тотальное уничтожение.

"Если бы во время визита в Киев господин Штайнмайер в свое время посетил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне на днепровских склонах, то он бы узнал о том, что именно украинский народ понес колоссальные потери во время нацистского нашествия и развязанной Третьим рейхом войны на истребление и порабощение", - заявил Мельник.

Он напомнил, что не менее 8 млн жителей Украины были замучены СС и вермахтом, из них - более 5 млн мирных жителей; а из 6 млн украинцев, которые боролись против нацистской Германии в рядах Красной армии, более половины погибли геройской смертью на поле боя или как бесправные рабы были замучены голодом и холодом в лагерях военнопленных.

Мельник выразил сожаление, что, как показали недавние дебаты в Бундестаге, депутаты немецкого парламента до сих пор не готовы признать огромную цену, которую заплатила именно украинская нация, когда свирепствовал немецкий террор, а также наш вклад в победу над национал-социализмом. Глава дипломатической миссии надеется, что уже в ближайшее время высший законодательный орган ФРГ все же примет решение о строительстве в Берлине отдельного мемориала миллионам украинских жертв нацизма, который станет важным шагом на пути восстановления потерянной исторической справедливости и настоящего послевоенного примирения.

В этом смысле украинская сторона официально инициирует проведение торжественного заседания Бундестага по случаю 80-летия нападения Германии на СССР, посвященного чествованию памяти именно этих забытых жертв развязанной Гитлером кровавой войны, - сообщил Мельник. Ведь 22 июня 1941 года не Москва, а именно украинские города подверглись массированным ударам люфтваффе: целями бомбовых ударов стали Киев, Житомир, Одесса, Севастополь, другие гражданские объекты.

"Именно вот этот "широкий контекст" и стоило бы иметь в виду, прежде чем цинично использовать столь чувствительные исторические аргументы ради обеления "Северного потока-2", который уже в наши дни несет в себе прямую угрозу новой горячей фазы российской агрессии, которая не прекращается ни днем, ни ночью уже седьмой год подряд и несет невыразимую боль и страдания на украинскую землю", - заявил посол.

Напоследок он порекомендовал федеральном президенту Штайнмайеру прочитать книгу профессора Тимоти Снайдера "Кровавые земли", чтобы понять, что именно захват Украины и полное физическое уничтожение и порабощение ее жителей находилось в самом эпицентре захватнических планов Третьего рейха для расширения жизненного пространства немецкого государства на Востоке Европы.

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