После восхождения ледника в Индии исчезло более 150 человек

7 февраля, 2021, 13:16

В индийском штате Уттаракханд огромные ледовые массы спустились горными гималайскими реками Алакнанда и Дхаулиганга и вызвали наводнение в высокогорных районах

Расположенные ниже по течению гидроэлектростанции в городах Сринагар, Ришикеш и Харидвар экстренно сбрасывают воду. Таким образом местные власти пытаются остановить разрушение, передает Еспресо.TV со ссылкой на India Today .

По предварительным данным, большая часть пропавших без вести - рабочие гидроэлектростанции Ришиганга, на которую пришелся основной удар стихии.

Под угрозой также оказались жизни и безопасность рабочих, занятых на проектах по сооружению автомобильных и железнодорожных мостов в этом районе, а также в расположенных рядом с рекой поселениях.

В связи с наводнением власти начали эвакуацию поселений, расположенных ниже гидроэлектростанции.

Biggest story at this time: Terrifying images of glacier break leading massive flooding in Uttarakhand's Chamoli district. Extensive damage and devastation expected at several villages. Full coverage on @IndiaToday pic.twitter.com/rzR6ODfJ9y - Shiv Aroor (@ShivAroor) February 7, 2021

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