Одесские "свободовцы" получили нового руководителя. Предыдущий заявил о "полной деградации" партии

7 февраля, 2021, 08:04

На внеочередном собрании Одесской областной организации Всеукраинского объединения "Свобода", которое состоялось 6 февраля 2021 года, в. и.о. председателя областной организации был назначен Андрей Маляса

Об этом рассказывает Еспресо.TV .

"Приглашаю к диалогу старых собратьев и просто неравнодушных украинский по расширению националистического движения в Одесской области", - отметил политик у себя на странице.

До него одесскую "Свободу" возглавлял Павел Кириленко, отстранен от должности решением председателя партии Олега Тягнибока в январе этого года из-за разногласий в отношении к пандемии COVID-19 и вопросы карантинных мероприятий.

Павел Кириленко

"Уже окончательно стало очевидным, что руководство Свободы не собирается менять свои подходы к политической деятельности и позиционирования. По-прежнему ни внутрипартийной дискуссии не планируется", - прокомментировал ситуакцию Кириленко.

Также он рассказал, как проходили вчерашние сборы.

"Никаких ответов на вопросы участников собрания о стратегии и видение будущего" Свободы "на современном этапе, предоставлено не было. Все их месседжи и спичи сводились к одному, что мы националисты, а потому должны выполнять приказы и слепо верить руководству партии. После чего было зачитано очередной приказ председателя "Свободы" о назначении исполняющего обязанности председателя областной организации, которому даже не предоставили слова чтобы выступить перед собранием. При этом отмечу, что голосование за избрание ВО головы не было, а все дискуссии прекратили предложением спеть славня. Именно такие шаблонные действия "Свободы", не желание развиваться, двигаться вперед, признавать ошибки и делать выводы довели партию до стагнации, а теперь уже и к полной деградации ", - написал на фейсбуке Кириленко.

Вместе с тем, на нем мнению, партию еще можно спасти, если речь о "политической ответственности председателя партии" и "начало внутренне партийной дискуссии на уровне Совета Уполномоченных и съезда партии".

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