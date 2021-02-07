Обнародованы имена двух украинских военных, погибших 6 февраля на фронте

7 февраля, 2021, 15:17

В субботу, 6 февраля, на Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвались бойцы Назарий Полищук и Алексей Подвезенный

Об этом сообщает 28-я Отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода в facebook.

"6 февраля, в районе населенного пункта Новомихайловка во время выдвижения на взводный опорный пункт трое военнослужащих из состава 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений двое наших ребят погибли. Это старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенный. третий военнослужащий находится в больнице ", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb