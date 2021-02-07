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Espreso.tvОбществоНе работает 9 энергоблоков крупных ТЭС, - Герус

Не работает 9 энергоблоков крупных ТЭС, - Герус

По состоянию на 12:00 воскресенья, 7 февраля 2021 года, в объединенной энергосистеме Украины в аварийном ремонте находится 9 энергоблоков

Об этом со ссылкой на данные от Украенерго сообщил у себя в телеграмме нардеп от фракции "Слуга народа", председатель общественной организации "Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг" Андрей Герус , передает Еспресо.TV .

Из них:

- 7 энергоблоков на ТЭС группы компаний ДТЭК (4 блока Криворожская ТЭС, по одному блоку на Приднепровской, Ладыжинской и Добротворской ТЭС)

- 1 энергоблок Славянськои ТЭС (Донбассэнерго)

- 1 энергоблок Вуглегирськои ТЭС (Центрэнерго).

"Все блоки, которые находятся в аварийном ремонте, обозначены красным цветом. Еще 6 блоков находятся вне работы по причине отсутствия топлива, такие блоки обозначены желтым цветом", - отметил нардеп в объяснении приведенной им схемы.

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