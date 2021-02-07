Не работает 9 энергоблоков крупных ТЭС, - Герус
Об этом со ссылкой на данные от Украенерго сообщил у себя в телеграмме нардеп от фракции "Слуга народа", председатель общественной организации "Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг" Андрей Герус , передает Еспресо.TV .
Из них:
- 7 энергоблоков на ТЭС группы компаний ДТЭК (4 блока Криворожская ТЭС, по одному блоку на Приднепровской, Ладыжинской и Добротворской ТЭС)
- 1 энергоблок Славянськои ТЭС (Донбассэнерго)
- 1 энергоблок Вуглегирськои ТЭС (Центрэнерго).
"Все блоки, которые находятся в аварийном ремонте, обозначены красным цветом. Еще 6 блоков находятся вне работы по причине отсутствия топлива, такие блоки обозначены желтым цветом", - отметил нардеп в объяснении приведенной им схемы.
- Следует отметить, что Герус поддерживает политику правительства Дениса Шмыгаля по закупке электроэнергии в России.
- Как заявил перед этим в эфире "Еспресо" экс-премьер Владимир Гройсман, такие лица как Герус ответственные за уничтожение украинского электрогенерирующей отрасли в пользу страны-агрессора .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти