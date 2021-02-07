Глава МИД Эстонии назвала поведение Борреля во время визита в Россию достойным сожаления
Об этом сообщает Delfi.ee.
По ее словам, обстоятельства встречи Жозепа Борреля и главы российского МИД Сергея Лаврова достойны сожаления.
"Я еще до визита сказала, что одним из предварительных условий этой встречи должна была быть возможность встретиться с Алексеем Навальным. К сожалению, Навальный, как и раньше, находится в тюрьме и его уже обвиняют в новых "преступлениях". По меньшей мере, можно было попытаться встретиться с женой Алексея Навального, или с кем-либо из представителей Фонда борьбы с коррупцией", - сказала Лийметс.
Она отметила, что Бррель должен был дать России четкий сигнал о том, что страны ЕС, в том числе Эстония, требовали введения санкций за систематическое и масштабное нарушение прав человека в РФ. Кроме того, следовало бы четко осудить российскую агрессию на Донбассе, аннексию Крыма и "торпедирование" Минских соглашений со стороны РФ.
"К сожалению, и этого не произошло. Крайне обидно, что именно во время визита высокопоставленного представителя в Москву в России дипломаты трех стран ЕС были безосновательно объявлены персонами нон грата. Этим Россия дала очередной сигнал, что ее не интересует сотрудничество и диалог по существу" - сказала Лийметс.
Она добавила, что также вызывает вопрос, почему Боррель поздравил Россию с вакциной "Спутник V" и подверг критике США.
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