Этот день в истории: первая украинская книга, соглашение о ЕС и день рождения кинорежиссера Гектора Бабенко

7 февраля, 2021, 14:59

7 февраля 1483 года в римской типографии Еухария Зильбера вышла работа профессора Болонского университета Юрия Дрогобыча "Прогностическая оценка текущего 1483 года", первая из известных на сегодня изданных книг украинского и восточно-европейского автора

Об этом со ссылкой на образовательный проект JNSM рассказывает Еспресо.TV.

Представляла собой 19-страничный труд, посвященный папе Сиксту IV, в котором на основе анализа взаимного расположения небесных светил, оценки различных астрономических явлений и зодиакального календаря была произведена попытка предсказать земные события.

"Несмотря на астрологический характер труда, Дрогобыч дал точные прогнозы двух лунных затмений, фаз Луны, указал, что при определении положения Солнца и планет важное значение имеет географическое положение наблюдателя, и впервые, хоть и неточно, указал координаты ряда городов Польши, Литвы и Западной Украины. Одним из наиболее важных аспектов этого трактата было видение автора о том, что мир не является абстрактным понятием и люди способны изучить его закономерности и законы. До нашего времени дошло два экземпляра книги Дрогобыча, которые хранятся в библиотеках Ягеллонского и Тюбингенского университетов", - отмечается в материале.

В 1486 году Юрий Дрогобыч вернулся в Краков, где через год стал профессором кафедры медицины в местном университете и читал лекции, когда в Ягеллонском университете учился Николай Коперник, а в 1492-м - деканом факультета медицины и лейб-медиком короля Казимира IV Ягеллона. В 1491 году при участии Юрия Дрогобыча краковский печатник Фиоль Швайпольт издал первые книги на церковно-славянском языке "Осьмогласник", "Часослов" и "Триодь", которые в течение следующих нескольких веков переиздавались в Киеве и Львове.

Умер Юрий Дрогобыч 4 февраля 1494 года в Кракове, где и был похоронен.

Другие важные события 7 февраля:

7 февраля 1992 года в нидерландском Маастрихте правительства 12 стран заключили "Договор о Европейском Союзе", который предусматривал завершение формирования общего рынка, создание монетарного и валютного союзов и трансформацию Европейского экономического сообщества в наднациональное политическое объединение.

7 февраля 1946 года родился Гектор Эдуардо Бабенко бразильско-аргентинский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер украинского происхождения. Номинировался на "Оскар" и "Золотую пальмовую ветвь" за фильм "Поцелуй женщины-паука". Также номинировался на Золотую пальмовую ветвь за "Карандиру" и "Неразумное сердце".

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