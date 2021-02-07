COVID-19 в ОРДО: в субботу на одного того, кто выздоровел, приходилось 174 больных и 12 умерших

7 февраля, 2021, 13:30

Центральная больница в оккупированному Донецке Зима 2021 года фото: t.me/donetch

В террористической организации "ДНР", с помощью которой Россия контролирует оккупированный Донецк, признали 174 новых случая заражения коронавирусной инфекцией за субботу, 6 февраля 2021 года

Об этом говорится в сообщении "министерства здравоохранения" террористов, передает Еспресо.TV со ссылкой на ОстроВ .

Отмечается, проведенного 325 исследований, которые показали 150 случаев заболевания. Еще у 24 пациентов диагноз COVID-19 был установлен клинико-эпидемиологически.

Также в фейковых "минздрав" сообщили, что за сутки выздоровел всего один пациент, а умерло 12 человек.

Всего в ОРДО "официально" признан 21706 случаев COVID-19.

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