7 февраля на фронте: оккупанты провели минирование под Луганским
7 февраля, 2021, 17:55
7 февраля на Донбассе зафиксировано одно нарушение российскими оккупантами режима прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Луганское вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование местности минами ПОМ-2 вблизи наших позиций.
О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.
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