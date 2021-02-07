7 февраля на фронте: оккупанты провели минирование под Луганским

7 февраля, 2021, 17:55

7 февраля на Донбассе зафиксировано одно нарушение российскими оккупантами режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Луганское вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование местности минами ПОМ-2 вблизи наших позиций.

О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.

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