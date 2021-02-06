Виталий Портников: Закрытие рупоров Кремля не остановит информационную агрессию России против Украины

6 февраля, 2021, 19:59

Закрытие пропагандистских рупоров Кремля в Украине - телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne - не остановит информационную и военную агрессию России против нашего государства

Такое мнение высказал журналист, публицист Виталий Портников в ток-шоу "Субботний Политклуб" на Еспресо.TV.

"Очевидно, что для России блокировки телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne - это совершенно невероятный поворот событий. Мы должны понимать, что за этими телевизионными каналами стоит не Тарас Козак и не Виктор Медведчук. Здесь нужно было бы, чтобы мы еще показали лицо Лорда Волдеморта, так сказать, - Владимира Путина. И это он манипулирует своими злыми волшебниками, которые не выступают в каких-то высоких ипостасях в этом клубе зла, организованном Владимиром Путиным после его избрания президентом России в 2000 году из разных марионеточных политиков, а также людей, которые готовы за кремлевские деньги продавать свою совесть в разных странах мира, в том числе и в самых демократических", - отметил Портников.

Журналист отметил, что блокирование телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne, которые связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком и которые занимались антиукраинской пропагандой, не остановит информационную агрессию Кремля против Украины.

"Могут быть разными ответы для того, чтобы показать, что закрытие пропагандистских рупоров Кремля в Украине не может остановить кремлевскую информационную агрессию против нашей страны. И не только информационную. Когда мы сейчас говорим, что фактически перемирие на Донбассе уже закончено, мы должны осознавать, что Владимир Путин может стремиться к эскалации ситуации в оккупированных районах, наступлению своих наемников со стороны оккупированных районов, чтобы продемонстрировать, что он может легко дестабилизировать ситуацию в Украине. И это может быть его ответ Владимиру Зеленскому, который решил покончить с российской информационной вонью в украинском телевизионном эфире", - отметил публицист.

Виталий Портников также добавил, что эскалация российско-украинской войны в Донбассе может стать демонстрацией силы Владимиром Путиным президенту США Джо Байдену, который заявил, что не будет стоять в стороне подрывной деятельности Кремля в информационном и военном поле других государств.

"И это может быть ответом Владимира Путина куда более серьезному игроку, который не собирается просто так следить за подрывной и человеконенавистнической деятельностью кремлевского руководителя и его прислужников. Это президент Соединенных Штатов Джозеф Байден. Как раз на этой неделе президент США сказал, что Штаты не будут дальше так следить, наблюдать за этой активностью России, которая несомненно несет опасность всему цивилизованному миру, всему тому, что вообще отстаивает человеческие ценности вопреки человеконенавистническим ценностям, носителем которых является президент Российской Федерации Владимир Путин. Россия как государство сегодня является носителем этих человеконенавистнических ценностей и все те, кто продолжает поддерживать российский политический режим на территории Украины и других бывших советских республик", - сообщил журналист.